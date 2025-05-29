Женщина-боец «Орлана» второй раз за месяц оказалась в больнице из-за ударов ВСУ по Шебекину

В Белгородской области боец подразделения «Орлан» второй раз за месяц получила ранение в результате очередного обстрела со стороны украинской армии. Пострадавшая была доставлена в Шебекинскую ЦРБ, после лечения её транспортируют в городскую больницу №2. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Сегодня при обстреле женщина во второй раз получила ранение. 13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжала лечение. Сегодня она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины», — написал глава региона.

Также из-за обстрелов города Шебекино пострадал не только человек, но и инфраструктура — повреждено остекление в одной квартире многоквартирного дома. Вся дополнительная информация о последствиях прилётов БПЛА ВСУ уточняется, сейчас на месте уже работают различные оперативные службы.