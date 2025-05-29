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Регион
29 мая, 15:26

Женщина-боец «Орлана» второй раз за месяц оказалась в больнице из-за ударов ВСУ по Шебекину

Гладков: В ходе обстрела Шебекино была повторно ранена женщина-боец «Орлана»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myibean

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myibean

В Белгородской области боец подразделения «Орлан» второй раз за месяц получила ранение в результате очередного обстрела со стороны украинской армии. Пострадавшая была доставлена в Шебекинскую ЦРБ, после лечения её транспортируют в городскую больницу №2. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Сегодня при обстреле женщина во второй раз получила ранение. 13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжала лечение. Сегодня она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины», — написал глава региона.

Также из-за обстрелов города Шебекино пострадал не только человек, но и инфраструктура — повреждено остекление в одной квартире многоквартирного дома. Вся дополнительная информация о последствиях прилётов БПЛА ВСУ уточняется, сейчас на месте уже работают различные оперативные службы.

Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ
Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал двух спасателей МЧС, приехавших в Борисовский район Белгородской области. Специалисты тушили сухую траву, которая загорелась после детонации FPV-дрона и пострадали. Командир отделения и водитель получили осколочные ранения.

Наталья Афонина
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