Тихая угроза: Россиянам объяснили, как не упустить первые признаки диабета

Сахарный диабет II типа может протекать без очевидных симптомов и оставаться незамеченным долгое время. Как оперативно распознать патологию и избежать опасных последствий, объяснил врач и педагог Владимир Варнавский.

«Сахарный диабет II типа представляет собой хроническое заболевание, которое нередко диагностируется случайно – при плановом обследовании или госпитализации. Однако ещё до постановки диагноза в организме могут происходить разрушительные изменения, особенно в сосудах, почках и нервной системе. Ключевую роль играет ранняя диагностика и внимательное отношение к сигналам тела», – подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Варнавский отметил, что жажда, частые походы в туалет, быстрая утомляемость, зуд кожи указывают на появление диабета. У женщин могут наблюдаться частые эпизоды молочницы, а у мужчин – снижение либидо. По словам медика, больше всех этому заболеванию подвержены люди старше 45 лет, пациенты с лишним весом, гипертонией, а также те, у кого в роду уже был диабет.

Кроме того, в группе риска находятся пациентки, которые сталкивались с гестационным диабетом или поликистозом яичников. По словам эксперта, для подтверждения диагноза следует измерить уровень глюкозы до завтрака, а также определить уровень гликированного гемоглобина. В некоторых случаях проводится нагрузочный тест или мониторинг сахара в течение суток.

Варнавский дополнил, что пациенты, у которых обнаружили преддиабет, имеют шанс исправить положение. Они могут скорректировать питание, добавить физические нагрузки, отказаться от сладостей и алкоголя. Врач напомнил, что болезнь проще предупредить, чем лечить.