В Киевской области мужчина пытался сдуть сотрудника ТЦК газовым баллоном

Способ оказался не очень действенным. Вот только в итоге мужчину задержали, решается вопрос об аресте.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Одесской области, которая пошла на отчаянные меры в попытке спасти мужа из лап военкомов — женщина заявила, что местный ТЦК заминирован. Здание проверили и ничего не нашли, а звонившую вычислили уже на следующий день. Теперь ей грозит большой срок.