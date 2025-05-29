В Киевской области мужчина пытался сдуть сотрудника ТЦК газовым баллоном
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В городе Вишнёвое Киевской области мужчина задул газовым баллоном военкома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ТЦК.
Способ оказался не очень действенным. Вот только в итоге мужчину задержали, решается вопрос об аресте.
Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Одесской области, которая пошла на отчаянные меры в попытке спасти мужа из лап военкомов — женщина заявила, что местный ТЦК заминирован. Здание проверили и ничего не нашли, а звонившую вычислили уже на следующий день. Теперь ей грозит большой срок.