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Регион
29 мая, 15:27

Пожар подступает к детсаду, школе и жилым домам в посёлке в Хабаровском крае

«Звезда»: В посёлке Этыркэн Хабаровского края пожар начал подступать к школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Пожар в посёлке Этыркэн Верхнебуреинского района Хабаровского края начал подбираться к детскому саду, школе и жилым домам. Об этом местные жители рассказали телеканалу «Звезда».

Пожар подбирается к жилым домам и социальной инфраструктуре в посёлке Этыркэн Хабаровского края. Видео © Телеканал «Звезда»

«На данный момент вот что ясноэто детский сад, это школа, за школой жилая улица. Вон оно возгорание, оно полыхает», — рассказала девушка на видео.

Утром 29 мая управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что снята угроза пожара для посёлка Этыркэн. На месте работали подразделения 5-го отряда противопожарной службы Хабаровского края, парашютисты-десантники лесоохраны, а также пожарные и спасатели ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, доставленные вертолётом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Утром 29 мая воздушное судно ведомства провело дополнительную авиаразведку для уточнения обстановки. В настоящее время работы по ликвидации природного пожара продолжаются.

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Никита Никонов
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