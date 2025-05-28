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Регион
28 мая, 11:43

Всё по Толкину: Гигантское огненное «кольцо» сняли в горящем лесу Сибири

Гигантское огненное «кольцо» сняли с коптера в лесу в Красноярском крае

Обложка © «Борус. Люди»

Обложка © «Борус. Люди»

Грозовой фронт, пронёсшийся над лесом, оставил за собой след в виде гигантского огненного кольца. Завораживающие кадры, снятые с коптера, показали наши коллеги из «Борус. Люди». Пока лесные пожарные боролись с этим пламенным узором, гроза ушла дальше, оставив после себя ещё два очага возгорания.

Видео © Telegram / Борус. Люди

«Первый новый дымовой очаг зафиксировали в семи километрах от кольца — молния ударила неподалёку от деревни Подпорожье. Спустя примерно такое же расстояние огонь вспыхнул уже у села Мокрушинское. Все три пожара, вызванные грозой, произошли в течение 40 минут», — рассказали в Лесопожарном центре Красноярского края.

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В итоге с огненной стихией справились силы, достойные Толкина: пожарные, десантники Пировского отделения и сотрудники Казачинского лесничества объединились, чтобы победить «братство кольца».

Ранее Life.ru сообщал, что в Забайкалье страшный лесной пожар подобрался к женскому монастырю и дому ребёнка. Волонтёры и спасатели уже несколько дней борются с лесными пожарами в регионе и просят о помощи.

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Марина Фещенко
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