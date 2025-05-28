Всё по Толкину: Гигантское огненное «кольцо» сняли в горящем лесу Сибири

Грозовой фронт, пронёсшийся над лесом, оставил за собой след в виде гигантского огненного кольца. Завораживающие кадры, снятые с коптера, показали наши коллеги из «Борус. Люди». Пока лесные пожарные боролись с этим пламенным узором, гроза ушла дальше, оставив после себя ещё два очага возгорания.