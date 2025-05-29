Европейская страна отказалась от игр с огнём в вопросе военных поставок Украине
IFQ: Италия не будет отменять ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву
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Руководство Италии не планирует отказываться от ограничений на поставки дальнобойного оружия Киева. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
«Правительство Италии не намерено отменять ограничение на дальность поставок оружия на Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с ситуацией», — сказано в материале.
Авторы подчеркнули, что этот вопрос уже комментировала премьер-министр Италии Джоджа Мелони в июне 2024 года, выступив с критикой отмены таких ограничений.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина стала предметом конфликта между главой Франции Эмманюэлем Макроном и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони — последнюю исключили из числа европейских лидеров, которые отвечают за координацию политики по Незалежной. Немецкий канцлер Фридрих Мерц попытался их примирить, результаты его усилий неизвестны.