Европейская страна отказалась от игр с огнём в вопросе военных поставок Украине

Руководство Италии не планирует отказываться от ограничений на поставки дальнобойного оружия Киева. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Правительство Италии не намерено отменять ограничение на дальность поставок оружия на Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с ситуацией», — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что этот вопрос уже комментировала премьер-министр Италии Джоджа Мелони в июне 2024 года, выступив с критикой отмены таких ограничений.