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Регион
29 мая, 16:03

Европейская страна отказалась от игр с огнём в вопросе военных поставок Украине

IFQ: Италия не будет отменять ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Руководство Италии не планирует отказываться от ограничений на поставки дальнобойного оружия Киева. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Правительство Италии не намерено отменять ограничение на дальность поставок оружия на Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с ситуацией», — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что этот вопрос уже комментировала премьер-министр Италии Джоджа Мелони в июне 2024 года, выступив с критикой отмены таких ограничений.

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Ранее Life.ru сообщал, что Украина стала предметом конфликта между главой Франции Эмманюэлем Макроном и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони — последнюю исключили из числа европейских лидеров, которые отвечают за координацию политики по Незалежной. Немецкий канцлер Фридрих Мерц попытался их примирить, результаты его усилий неизвестны.

Юрий Лысенко
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