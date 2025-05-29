МВФ предварительно согласовал с Киевом выделение транша на $500 млн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir
Киев сможет получить очередной транш в размере $500 млн по механизму расширенного кредитования (EFF), такое решение приняли Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти. Они уже согласовали предварительные условия в рамках восьмого обзора экономики страны. Об этом стало известно из официального заявления МВФ.
«При условии одобрения Советом исполнительных директоров фонда Украина получит доступ к $0,5 млрд, в результате чего общий объём выплат по кредитной программе составит $10,65 млрд», — указано в заявлении.
Ранее в Германии заявили, что в течение нескольких недель Украина получит первые дальнобойные системы. В оборонном ведомстве ФРГ отметили, что значительное количество дальнобойных систем планируют произвести за 2025 год.