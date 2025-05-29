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Регион
29 мая, 16:33

МВФ предварительно согласовал с Киевом выделение транша на $500 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

Киев сможет получить очередной транш в размере $500 млн по механизму расширенного кредитования (EFF), такое решение приняли Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти. Они уже согласовали предварительные условия в рамках восьмого обзора экономики страны. Об этом стало известно из официального заявления МВФ.

«При условии одобрения Советом исполнительных директоров фонда Украина получит доступ к $0,5 млрд, в результате чего общий объём выплат по кредитной программе составит $10,65 млрд», — указано в заявлении.

Германия обязалась дать €5 млрд на производство дальнобойного оружия на Украине
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Ранее в Германии заявили, что в течение нескольких недель Украина получит первые дальнобойные системы. В оборонном ведомстве ФРГ отметили, что значительное количество дальнобойных систем планируют произвести за 2025 год.

Полина Никифорова
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