МВФ предварительно согласовал с Киевом выделение транша на $500 млн

Киев сможет получить очередной транш в размере $500 млн по механизму расширенного кредитования (EFF), такое решение приняли Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти. Они уже согласовали предварительные условия в рамках восьмого обзора экономики страны. Об этом стало известно из официального заявления МВФ.

«При условии одобрения Советом исполнительных директоров фонда Украина получит доступ к $0,5 млрд, в результате чего общий объём выплат по кредитной программе составит $10,65 млрд», — указано в заявлении.