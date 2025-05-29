Глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала TRT высказал мнение, что Россия рискует оказаться в невыгодном положении на международной арене, если не проявит большей гибкости в мирном процессе по Украине. По словам министра, Незалежная и европейские страны уже продемонстрировали способность адаптировать свою позицию в соответствии с американским подходом к урегулированию конфликта.

«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — цитирует телеканал турецкого дипломата.