Фидан деликатно намекнул России на необходимость компромиссов по Украине
Фидан: Москва может попасть в невыгодное положение, если не проявит уступчивость
Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала TRT высказал мнение, что Россия рискует оказаться в невыгодном положении на международной арене, если не проявит большей гибкости в мирном процессе по Украине. По словам министра, Незалежная и европейские страны уже продемонстрировали способность адаптировать свою позицию в соответствии с американским подходом к урегулированию конфликта.
«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — цитирует телеканал турецкого дипломата.
Хакан Фидан действует в классическом для Турции внешнеполитическом русле, занимаясь многовекторной дипломатией. Напомним, что ранее он указал на важность предложенного Москвой второго раунда переговоров с украинцами в Стамбуле. В настоящий момент Киев так и не дал своего согласия на эту инициативу и глава турецкого МИД призвал украинское руководство не упрямиться в этом вопросе.