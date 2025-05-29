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Регион
29 мая, 17:47

Фидан деликатно намекнул России на необходимость компромиссов по Украине

Фидан: Москва может попасть в невыгодное положение, если не проявит уступчивость

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала TRT высказал мнение, что Россия рискует оказаться в невыгодном положении на международной арене, если не проявит большей гибкости в мирном процессе по Украине. По словам министра, Незалежная и европейские страны уже продемонстрировали способность адаптировать свою позицию в соответствии с американским подходом к урегулированию конфликта.

«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня»,цитирует телеканал турецкого дипломата.

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Хакан Фидан действует в классическом для Турции внешнеполитическом русле, занимаясь многовекторной дипломатией. Напомним, что ранее он указал на важность предложенного Москвой второго раунда переговоров с украинцами в Стамбуле. В настоящий момент Киев так и не дал своего согласия на эту инициативу и глава турецкого МИД призвал украинское руководство не упрямиться в этом вопросе.

Юрий Лысенко
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