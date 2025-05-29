«Очень тёплая атмосфера»: Фидан рассказал о главной теме беседы с Путиным в Кремле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве стала чрезвычайно продуктивной и прошла в доверительной атмосфере. Об этом сообщает Milliyet.

«Встреча [с президентом РФ], откровенно говоря, прошла в очень тёплой атмосфере. В основном мы говорили о переговорах по Украине», — рассказал он.

Как заявил Фидан, центральной темой переговоров стали текущие дискуссии по урегулированию конфликта на Украине. Глава турецкой дипломатии поделился с российским лидером оценками, сформированными после предыдущего раунда переговоров в Стамбуле 16 мая, и получил ответную реакцию. Он выразил надежду, что этот обмен мнениями придаст дополнительную эффективность его предстоящему визиту в Киев (29-30 мая).