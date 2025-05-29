«Очень тёплая атмосфера»: Фидан рассказал о главной теме беседы с Путиным в Кремле
Фидан заявил, что в основном обсуждал с Путиным в Кремле ситуацию на Украине
Обложка © kremlin.ru
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве стала чрезвычайно продуктивной и прошла в доверительной атмосфере. Об этом сообщает Milliyet.
«Встреча [с президентом РФ], откровенно говоря, прошла в очень тёплой атмосфере. В основном мы говорили о переговорах по Украине», — рассказал он.
Как заявил Фидан, центральной темой переговоров стали текущие дискуссии по урегулированию конфликта на Украине. Глава турецкой дипломатии поделился с российским лидером оценками, сформированными после предыдущего раунда переговоров в Стамбуле 16 мая, и получил ответную реакцию. Он выразил надежду, что этот обмен мнениями придаст дополнительную эффективность его предстоящему визиту в Киев (29-30 мая).
Фидан подчеркнул, что подобные прямые и искренние контакты критически важны для достижения реального прогресса в дипломатических усилиях. Он назвал встречу с Путиным «очень полезной» именно в контексте стремления к конкретным результатам.
Напомним, что глава турецкого МИД Хакан Фидан посетил Москву 26 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине с президентом России. В ходе своего визита он также побеседовал с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив вопросы двусторонних отношений.