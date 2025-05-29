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Регион
29 мая, 06:04

«Очень тёплая атмосфера»: Фидан рассказал о главной теме беседы с Путиным в Кремле

Фидан заявил, что в основном обсуждал с Путиным в Кремле ситуацию на Украине

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве стала чрезвычайно продуктивной и прошла в доверительной атмосфере. Об этом сообщает Milliyet.

«Встреча [с президентом РФ], откровенно говоря, прошла в очень тёплой атмосфере. В основном мы говорили о переговорах по Украине», — рассказал он.

Как заявил Фидан, центральной темой переговоров стали текущие дискуссии по урегулированию конфликта на Украине. Глава турецкой дипломатии поделился с российским лидером оценками, сформированными после предыдущего раунда переговоров в Стамбуле 16 мая, и получил ответную реакцию. Он выразил надежду, что этот обмен мнениями придаст дополнительную эффективность его предстоящему визиту в Киев (29-30 мая).

Фидан подчеркнул, что подобные прямые и искренние контакты критически важны для достижения реального прогресса в дипломатических усилиях. Он назвал встречу с Путиным «очень полезной» именно в контексте стремления к конкретным результатам.

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Напомним, что глава турецкого МИД Хакан Фидан посетил Москву 26 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине с президентом России. В ходе своего визита он также побеседовал с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив вопросы двусторонних отношений.

Владимир Озеров
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