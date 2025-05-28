Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили пути к миру на Украине
Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили актуальные инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.
«Обсуждение коснулось ключевых аспектов украинского кризиса и возможных шагов для достижения мира», – заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что обе стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективных подходах к разрешению конфликта.
Ранее глава МИД страны Сергей Лавров заявил, что следующий этап российско-украинских переговоров вновь пройдёт в Стамбуле 2 июня. Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что на встрече стороны смогут обменяться меморандумами. Тем временем Украина уже передала России свой документ о прекращении огня и требует от Москвы ответного шага до очной встречи.