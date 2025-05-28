Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили пути к миру на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили актуальные инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

«Обсуждение коснулось ключевых аспектов украинского кризиса и возможных шагов для достижения мира», – заявили в МИД РФ.