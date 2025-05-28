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Переговоры по Украине
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Регион
28 мая, 20:50

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили пути к миру на Украине

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили актуальные инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

«Обсуждение коснулось ключевых аспектов украинского кризиса и возможных шагов для достижения мира», – заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что обе стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективных подходах к разрешению конфликта.

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Лавров созвонился с Рубио и обсудил подготовку к новому раунду переговоров

Ранее глава МИД страны Сергей Лавров заявил, что следующий этап российско-украинских переговоров вновь пройдёт в Стамбуле 2 июня. Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что на встрече стороны смогут обменяться меморандумами. Тем временем Украина уже передала России свой документ о прекращении огня и требует от Москвы ответного шага до очной встречи.

Юния Ларсон
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