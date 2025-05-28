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Регион
28 мая, 18:57

Лавров созвонился с Рубио и обсудил подготовку к новому раунду переговоров

Обложка © Telegram/МИД России

Обложка © Telegram/МИД России

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с государственным секретарём США Марко Рубио, оповестив американского коллегу о новом раунде переговоров с украинской стороной в Стамбуле. В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты реализации договорённостей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

«Министр информировал М.Рубио о ходе реализации договорённостей Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», сказано в публикации.

Со своей стороны, Рубио подтвердил заинтересованность администрации Трампа в скорейшем урегулировании украинского конфликта и готовность США способствовать сближению позиций сторон. В ходе разговора были также рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки. Стороны выразили взаимную готовность к продолжению конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами.

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Напомним, сегодня стало известно, что Россия предложила Киеву провести второй раунд прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Кроме того, Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи российская сторона предоставит украинской делегации меморандум об устранении первопричин конфликта.

Юрий Лысенко
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