Лавров созвонился с Рубио и обсудил подготовку к новому раунду переговоров

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с государственным секретарём США Марко Рубио, оповестив американского коллегу о новом раунде переговоров с украинской стороной в Стамбуле. В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты реализации договорённостей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

«Министр информировал М.Рубио о ходе реализации договорённостей Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сказано в публикации.