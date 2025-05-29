«‎Россия ждёт!» Фидан по пути в Киев призвал Зеленского прояснить тему с переговорами

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность российской инициативы по проведению второго раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сейчас российская сторона ожидает ответа от Незалежной, заявил дипломат во время общения с журналистами, которые сопровождают его в поезде по пути из Польши на Украину, трансляцию вёл телеканал TRT.

Глава турецкого МИД также отметил, что Стамбул является оптимальной площадкой для диалога двух делегаций. При этом стороны продолжают обмениваться заявлениями насчёт переговоров.