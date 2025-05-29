«Россия ждёт!» Фидан по пути в Киев призвал Зеленского прояснить тему с переговорами
Глава МИД Турции Фидан: РФ ждёт ответа Киева по переговорам в Стамбуле 2 июня
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность российской инициативы по проведению второго раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сейчас российская сторона ожидает ответа от Незалежной, заявил дипломат во время общения с журналистами, которые сопровождают его в поезде по пути из Польши на Украину, трансляцию вёл телеканал TRT.
Глава турецкого МИД также отметил, что Стамбул является оптимальной площадкой для диалога двух делегаций. При этом стороны продолжают обмениваться заявлениями насчёт переговоров.
«Мы сейчас едем на Украину, у нас там будут встречи с украинскими властями, особенно с господином Зеленским. Там, как и ранее в России, мы обсудим позицию Турции, наши взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня», — сказал Фидан.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил украинской стороне провести ещё один раунд российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле. Он также назвал Турцию оптимальной площадкой для встречи. В Кремле заявили об отсутствии реакции со стороны Киева на данное предложение.