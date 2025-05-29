Россия может ответить на агрессивные действия Запада в отношении поставок вооружений Киева, отказавшись от ограничений в применении ракетного комплекса «Орешник». У Москвы есть возможности как увеличить дальность полёта этой ракеты, так и частоту её пусков, заявил член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник.

«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации. И частота его применения увеличится», — приводит слова парламентария NEWS.ru.

Он заявил, что последствия будут настолько катастрофическими, что вызовут отвращение даже у самых искушённых в зле. Поэтому призвал их тщательно взвесить ситуацию. Колесник подчеркнул, что снятие ограничений потенциально позволит их вооружениям достичь ключевых промышленных центров, что является абсолютно неприемлемым. И добавил, что ждать, пока это произойдёт, они не намерены.