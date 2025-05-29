Щенка, над которым издевались живодёрки из Омска, нашли в руках любящей хозяйки

Щенок, который стал жертвой жестоких живодёрок из Омска, нашёлся у доброй женщины. 69-летняя местная жительница подобрала малышку в подъезде. Она жалобно скулила и выглядела изнемождённой. Бросить пёселя на произвол судьбы женщина не смогла и забрала его к себе домой. Щеночка-девочку назвали Боней. Об этом рассказали в омской полиции.

Женщина подобрала щенка, над которым издевались живодёрки. Видео © Telegram/ Омская полиция

Женщина является волонтёром приюта, она позвонила своему знакомому и рассказала о находке. Тот приехал и проставил Боне необходимые прививки, снабдил едой и пелёнками. Щенок оказался помесью русской спаниели и сибирской хаски.