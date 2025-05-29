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29 мая, 19:10

Щенка, над которым издевались живодёрки из Омска, нашли в руках любящей хозяйки

Омская полиция нашла щенка, над которым издевались живодёрки

Обложка © Telegram/ Омская полиция

Обложка © Telegram/ Омская полиция

Щенок, который стал жертвой жестоких живодёрок из Омска, нашёлся у доброй женщины. 69-летняя местная жительница подобрала малышку в подъезде. Она жалобно скулила и выглядела изнемождённой. Бросить пёселя на произвол судьбы женщина не смогла и забрала его к себе домой. Щеночка-девочку назвали Боней. Об этом рассказали в омской полиции.

Женщина подобрала щенка, над которым издевались живодёрки. Видео © Telegram/ Омская полиция

Женщина является волонтёром приюта, она позвонила своему знакомому и рассказала о находке. Тот приехал и проставил Боне необходимые прививки, снабдил едой и пелёнками. Щенок оказался помесью русской спаниели и сибирской хаски.

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Напомним, что две несовершеннолетние девочки из Омска снимали на видео жестокую расправу со щенком. На кадрах, которые поразили весь Интернет, они тыкают в него ножом и пытаются порезать горло. Как оказалось, девочки 2012 года рождения нашли пёсика на сайте объявлений.

Полина Никифорова
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