Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 19:30

Жители подмосковного Королёва на час остались без интернета и электричества

В Королёве час не было света. Обложка © Freepik / wirestock

В Королёве час не было света. Обложка © Freepik / wirestock

Жители Королёва в Подмосковье столкнулись с отключением электричества примерно на час. Также были проблемы с водоснабжением и мобильным интернетом. Блэкаут в Королёве начался около 17:50 по московскому времени. В это время мобильный интернет почти не работал. Электричество пропало сразу в нескольких микрорайонах.

Мэр города Игорь Трифонов сообщил в Telegram-канале, что отключение произошло из-за аварии на электросетях. Примерно в 19:00 специалисты восстановили электроснабжение.

«На данный момент электроснабжение полностью восстановлено»,уточнил Трифонов.

Украинский дрон оставил Рыльск и ближайшие посёлки без света
Украинский дрон оставил Рыльск и ближайшие посёлки без света

Он добавил, что дежурные службы проводят пуско-наладочные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшее время ресурс вернётся к нормальной работе.

До этого в Тульской области произошло массовое отключение света после атаки БПЛА. Тогда блэкаут затронул Тулу и Алексин.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar