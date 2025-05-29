Жители подмосковного Королёва на час остались без интернета и электричества

Жители Королёва в Подмосковье столкнулись с отключением электричества примерно на час. Также были проблемы с водоснабжением и мобильным интернетом. Блэкаут в Королёве начался около 17:50 по московскому времени. В это время мобильный интернет почти не работал. Электричество пропало сразу в нескольких микрорайонах.