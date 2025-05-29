Жители подмосковного Королёва на час остались без интернета и электричества
В Королёве час не было света. Обложка © Freepik / wirestock
Жители Королёва в Подмосковье столкнулись с отключением электричества примерно на час. Также были проблемы с водоснабжением и мобильным интернетом. Блэкаут в Королёве начался около 17:50 по московскому времени. В это время мобильный интернет почти не работал. Электричество пропало сразу в нескольких микрорайонах.
Мэр города Игорь Трифонов сообщил в Telegram-канале, что отключение произошло из-за аварии на электросетях. Примерно в 19:00 специалисты восстановили электроснабжение.
«На данный момент электроснабжение полностью восстановлено», — уточнил Трифонов.
Он добавил, что дежурные службы проводят пуско-наладочные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшее время ресурс вернётся к нормальной работе.
До этого в Тульской области произошло массовое отключение света после атаки БПЛА. Тогда блэкаут затронул Тулу и Алексин.