Стюардесса в США лишилась трёх конечностей после заражения кишечной палочкой

25-летняя стюардесса United Airlines Сара Дорман перенесла ампутацию обеих ног и руки после тяжелейшего заражения кишечной палочкой. По данным портала Paddle Your Own Kanoo, женщина была госпитализирована в больницу Либертивилля (штат Иллинойс) с септическим шоком и почечной недостаточностью.

После введения в искусственную кому врачи диагностировали опасную инфекцию, вызвавшую заболевание крови. В критический момент медики сообщили родным, что пациентке осталось жить не более 12 часов. Для спасения жизни пришлось ампутировать три конечности.

Несмотря на чудовищные последствия, жизнь Сары теперь вне опасности. Однако её ждёт длительная реабилитация и огромные медицинские счета. Семья организовала сбор средств на покрытие расходов.