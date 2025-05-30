Два жителя Ставрополья получили 13 и 16 лет за госизмену и подготовку теракта

Южный окружной военный суд вынес приговор жителям Ставропольского края. Их признали виновными в госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Виновными оказались Алексей Тушов и Елена Сень.

«Тушову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Сень назначено 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей», — указано в сообщении.

По данным следствия, Тушов переписывался в соцсетях с представителем украинских спецслужб. По поручению СБУ он нашёл самодельные взрывные устройства в тайнике в селе Московское. Вместе с Сень они планировали активировать устройство и прикрепить его к одной из железнодорожных цистерн с нефтепродуктами в Михайловске.

Террористы не успели реализовать свой план, так как их задержали.