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Регион
29 мая, 22:56

Два жителя Ставрополья получили 13 и 16 лет за госизмену и подготовку теракта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Dmitriy Kandinskiy

Южный окружной военный суд вынес приговор жителям Ставропольского края. Их признали виновными в госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Виновными оказались Алексей Тушов и Елена Сень.

«Тушову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Сень назначено 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей»,указано в сообщении.

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По данным следствия, Тушов переписывался в соцсетях с представителем украинских спецслужб. По поручению СБУ он нашёл самодельные взрывные устройства в тайнике в селе Московское. Вместе с Сень они планировали активировать устройство и прикрепить его к одной из железнодорожных цистерн с нефтепродуктами в Михайловске.

Террористы не успели реализовать свой план, так как их задержали.

Ранее ФСБ задержала за госизмену жителя Архангельска по после его контактов с украинской разведкой. Мужчина передал ГУР Украины информацию о расположении подразделений ВКС России.

Лия Мурадьян
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