В Чехии учительнице дали условный срок за высказывание позиции России об Украине

Суд района Прага-6 вынес решение в отношении учительницы Мартине Беднаржовой. Её приговорили к семи месяцам условного срока и запретили заниматься педагогической деятельностью на три года. Она высказала на уроке литературы в восьмом классе официальную позицию России по ситуации на Украине. Суд наказал её за «пророссийские взгляды», сообщает чешский сайт Česká justice.

Ранее суд района Прага-6 рассматривал уголовное дело в отношении Беднаржовой и снял с неё обвинения. Однако Верховный суд решил вернуть его на повторное рассмотрение, которое назначили на январь 2025 года.

Чешская прокуратура настаивала на восьмимесячном условном сроке и пятилетнем запрете на педагогическую деятельность для Беднаржовой. Обвинение сосредоточилось на том, что её действия могут подпадать под статью, касающуюся отрицания геноцида.