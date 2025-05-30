В Чехии учительнице дали условный срок за высказывание позиции России об Украине
Суд района Прага-6 вынес решение в отношении учительницы Мартине Беднаржовой. Её приговорили к семи месяцам условного срока и запретили заниматься педагогической деятельностью на три года. Она высказала на уроке литературы в восьмом классе официальную позицию России по ситуации на Украине. Суд наказал её за «пророссийские взгляды», сообщает чешский сайт Česká justice.
Ранее суд района Прага-6 рассматривал уголовное дело в отношении Беднаржовой и снял с неё обвинения. Однако Верховный суд решил вернуть его на повторное рассмотрение, которое назначили на январь 2025 года.
Чешская прокуратура настаивала на восьмимесячном условном сроке и пятилетнем запрете на педагогическую деятельность для Беднаржовой. Обвинение сосредоточилось на том, что её действия могут подпадать под статью, касающуюся отрицания геноцида.
Ранее жителя Узбекистана осудили на четыре года за службу по контракту в России. 20-летний мужчина подписал годовой контракт в 2024 году.
Обложка © Freepik / freepik