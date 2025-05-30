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Регион
29 мая, 21:45

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

Атака на Тель-Авив. Обложка © unsplash.com / David Tomaseti

Атака на Тель-Авив. Обложка © unsplash.com / David Tomaseti

Мятежное движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, заявило о новом обстреле международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале представителя хуситов Яхьи Сариа.

По информации повстанцев, удар был нанесён с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Хуситы утверждают, что операция прошла успешно и работа аэропорта была приостановлена.

«Мы продолжаем выполнять наш религиозный, моральный и гуманитарный долг по отношению к палестинскому народу», – заявили хуситы.

В движении добавили, что атаки на израильские объекты продолжатся пока Израиль не прекратит свою агрессию против палестинцев.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в секторе Газа за сутки погибли более 80 человек в результате израильских обстрелов. ЦАХАЛ атаковал пригороды Газы и другие населённые пункты анклава.

Юния Ларсон
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