Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

Мятежное движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, заявило о новом обстреле международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале представителя хуситов Яхьи Сариа.

По информации повстанцев, удар был нанесён с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Хуситы утверждают, что операция прошла успешно и работа аэропорта была приостановлена.

«Мы продолжаем выполнять наш религиозный, моральный и гуманитарный долг по отношению к палестинскому народу», – заявили хуситы.

В движении добавили, что атаки на израильские объекты продолжатся пока Израиль не прекратит свою агрессию против палестинцев.