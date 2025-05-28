Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара

Израиль ликвидировал лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете.

«Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара», — отметил он.