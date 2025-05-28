Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара
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Израиль ликвидировал лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете.
«Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара», — отметил он.
Напомним, Мухаммед Синвар на этом посту был преемником своего брата Яхьи Синвара, которого Израиль ликвидировал в октябре 2024 года. Были обнародованы видеозаписи, запечатлевшие последние минуты его жизни. А о смерти Мохаммеда Синвара стало известно в середине мая. Тогда СМИ сообщили, что в одном из подземных туннелей на юге сектора Газа обнаружено тело одного из лидеров ХАМАС.