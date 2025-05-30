Келлог заявил, что у Путина и Трампа сложились сильные отношения
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу ABC заявил, что между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным установились «сильные отношения». По его словам, республиканец проявил необычное для глав Белого дома личное участие в выстраивании диалога с Москвой.
«Трамп — лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу своё лидерство», — отметил Келлог.
Помимо этого, спецпосланник американского президента выразил мнение, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток является справедливой. По его словам, США «неоднократно говорили, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается».