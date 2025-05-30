Келлог заявил, что у Путина и Трампа сложились сильные отношения

Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу ABC заявил, что между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным установились «сильные отношения». По его словам, республиканец проявил необычное для глав Белого дома личное участие в выстраивании диалога с Москвой.

«Трамп — лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу своё лидерство», — отметил Келлог.