Во время атаки БПЛА на Курск пострадал мужчина

Во время ночной атаки украинских беспилотников на Курск пострадал 27-летний мужчина. О последствиях налёта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.

«На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Кроме этого обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1. Там выбило окна в стационаре. К счастью, из пациентов и персонала никто не пострадал. Также в результате падения обломков беспилотников повредило многоквартирные дома. На месте происшествия работают экстренные службы.