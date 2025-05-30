Во время атаки БПЛА на Курск пострадал мужчина
Во время ночной атаки украинских беспилотников на Курск пострадал 27-летний мужчина. О последствиях налёта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.
«На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Кроме этого обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1. Там выбило окна в стационаре. К счастью, из пациентов и персонала никто не пострадал. Также в результате падения обломков беспилотников повредило многоквартирные дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
Как сообщал Life.ru, массированная атака БПЛА на Курск началась в ночь с 29 на 30 мая. Очевидцы слышали несколько взрывов с разными интервалами.
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