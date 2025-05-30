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30 мая, 00:28

Пранкер надел подгузник на голову президенту МОК Томасу Баху

Неизвестный устроил провокацию в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, надев ему на голову подгузник в кафе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Пранкер надел подгузник на голову президенту МОК Томасу Баху. Видео © Telegram / Mash

Пранкер подошёл к сидевшему за чтением газеты Баху со спины, водрузил на его голову подгузник (по некоторым данным — использованный) и произнёс: «Happy birthday to you». Бах отреагировал молчанием, лишь посмотрев на шутника, после чего тот снял подгузник и быстро удалился.

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Напомним, что в марте Бах заявил о необходимости предоставить российским и белорусским спортсменам возможность участия в Олимпиаде-2026 при соблюдении нейтрального статуса. Он призвал не наказывать спортсменов «за действия их правительства».

Обложка © Telegram / Mash

Артём Гапоненко
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