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30 мая, 01:46

На Камчатке уроженку Киргизии лишили гражданства за угрозу нацбезопасности

На Камчатке 39-летнюю уроженку Киргизии лишили гражданства РФ. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, основанием для такого решения стало совершение ею действий, создающих угрозу национальной безопасности страны.

На Камчатке уроженку Киргизии лишили гражданства. Обложка © Telegram / Полиция Камчатки

У женщины изъяли российский паспорт, который был выдан в 2020 году. В течение трёх дней она обязана покинуть территорию России.

«Сотрудники УВМ УМВД России по Камчатскому краю ознакомили женщину с принятым решением»,говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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Ранее другой приезжий из Азии был арестован на срок в семь суток. Основанием для задержания стали его провокационные высказывания, сделанные в сентябре 2024 года, в которых он утверждал о превосходстве ислама, оскорблял россиян и угрожал ножом. В результате этого инцидента он был также лишён гражданства РФ.

Обложка © Telegram / Полиция Камчатки

Артём Гапоненко
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