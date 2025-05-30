На Камчатке уроженку Киргизии лишили гражданства за угрозу нацбезопасности

У женщины изъяли российский паспорт, который был выдан в 2020 году. В течение трёх дней она обязана покинуть территорию России.

Ранее другой приезжий из Азии был арестован на срок в семь суток. Основанием для задержания стали его провокационные высказывания, сделанные в сентябре 2024 года, в которых он утверждал о превосходстве ислама, оскорблял россиян и угрожал ножом. В результате этого инцидента он был также лишён гражданства РФ.