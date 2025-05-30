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Регион
30 мая, 03:32

Посол РФ в Швеции заявил о психологическом давлении на сотрудников дипмиссии

Посольство РФ в Швеции Обложка © sweden.mid.ru

Посольство РФ в Швеции Обложка © sweden.mid.ru

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА «Новости» сообщил о сложной обстановке вокруг российского дипломатического представительства в Швеции. По его словам, на сотрудников посольства оказывается систематическое психологическое давление, включая регулярные атаки дронов.

«Обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная. На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу», — заявил дипломат.

Беляев отметил, что последний аналогичный случай имел место 25 мая, и шведская полиция до сих пор не смогла установить личность злоумышленников. Он также подчеркнул, что в непосредственной близости от посольства регулярно проходят антироссийские акции и демонстрации, на которые шведские правоохранительные органы дают своё согласие.

Глава дипмиссии акцентировал внимание на том, что шведские СМИ проявляют чрезмерное любопытство, нарушая при этом принципы неприкосновенности как самого посольства, так и его сотрудников.

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В ответ на недавний инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который сбросил контейнеры с краской у входа в дипломатическое представительство, Россия намерена направить Швеции официальное письмо протеста. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Стокгольма соблюдать Венскую конвенцию.

Артём Гапоненко
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