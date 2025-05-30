В МИД озвучили надежды России на подход Киева к переговорам

Россия ожидает, что Киев серьёзно подойдет к переговорам в Стамбуле. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко озвучил надежды на возможность мирного решения кризиса. Он выступил на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Руденко отметил интерес Москвы к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Президент Владимир Путин подтвердил этот подход, предложив 10 мая возобновить прямые переговоры с Киевом, которые остановились весной 2022 года.

«Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьёз подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса», — приводит заявление замглавы МИД агентство РИА «Новости».

Руденко добавил, что встреча в Стамбуле позволила определить практические шаги для урегулирования ситуации.