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Регион
30 мая, 04:46

Суд на Алтае оштрафовал местного жителя за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС

Oxxxymiron*. Обложка © VK / Мирон Фёдоров*

Oxxxymiron*. Обложка © VK / Мирон Фёдоров*

В Алтайском крае местный житель был дважды оштрафован за размещение в соцсети «ВКонтакте» песен известных рэперов Oxxxymiron* и Славы КПСС. Судебные материалы, попавшие в распоряжение РИА «Новости», указывают на то, что оба трека были ранее внесены в реестр экстремистских материалов.

Мужчина разместил в своем аккаунте композиции «Колумбайн»** от Замая и Славы КПСС, а также «Последний звонок» от Oxxxymiron*. Оба произведения затрагивают тему школьных нападений, что и стало причиной их включения в чёрный список.

На судебном заседании гражданин признал свою вину, однако отметил, что не знал о статусе песен и разместил их лишь потому, что они ему понравились. Суд, тем не менее, не смилостивился: за каждое правонарушение мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Оба заседания прошли в один день.

МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*
МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*

Ранее юрист объяснил, что грозит организаторам концерта и владельцам площадки, где пострадал Филипп Киркоров. Наказание последует, если расследование подтвердит нарушения требований пожарной безопасности при использовании пиротехники.

* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Террористическое движение, запрещённое на территории РФ.

Юния Ларсон
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