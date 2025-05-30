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Регион
30 мая, 04:18

Российские силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов за ночь

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

С 20:00 29 мая до 7:00 30 мая российские системы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

15 воздушных целей были уничтожены над Белгородской областью, ещё 12 — над Курской областью.

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Во время ночной атаки беспилотников на Курск пострадал 27-летний мужчина. О последствиях налёта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.

Артём Гапоненко
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