Российские силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов за ночь

С 20:00 29 мая до 7:00 30 мая российские системы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

15 воздушных целей были уничтожены над Белгородской областью, ещё 12 — над Курской областью.