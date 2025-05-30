Сотрудника Пентагона поймали на шпионаже: Хотел продать секреты Трампа за гражданство

В США 28-летний ИТ-специалист из Разведывательного управления Минобороны Натан Вилас Латч оказался в центре шпионского скандала. Как сообщает Минюст, его арестовали за попытку передачи секретных документов представителю одной из дружественных стран.

Латч, который работает в ведомстве с 2019 года и занимается борьбой с внутренними угрозами, решил, что не согласен с ценностями администрации Дональда Трампа. По данным источников Politico, он предложил свои услуги иностранным властям, и ФБР запустило операцию по его задержанию.

Агент ФБР под прикрытием начал переписку с Латчем от имени представителя другой страны. В своих письмах шпион заявил, что его не устраивает текущая политическая ситуация в США и он готов передать секретные сведения. В результате Латч загрузил несколько конфиденциальных документов на флешку и оставил её в одном из парков Вирджинии.

Когда агент забрал флешку, Латч заявил, что хочет продолжать сотрудничество, но только в обмен на гражданство этой страны.

«Я не ожидаю, что ситуация здесь улучшится в долгосрочной перспективе», – объяснил он.

29 мая Латча задержали. Теперь дело находится в руках ФБР, которое совместно с Управлением криминальных расследований ВВС США проводит дальнейшее расследование.