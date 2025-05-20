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20 мая, 16:43

Названы имена американцев, которые могут быть обменяны на россиян

Reuters узнал, кого США хотят вернуть домой в рамках обмена заключёнными с РФ

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

США передали России список американских граждан, которых Вашингтон надеется вернуть домой посредством обмена заключёнными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно данным, опубликованным в агентстве, в перечень вошли следующие лица:

  • Стивен Джеймс Хаббард, наёмник.
  • Роберт Гилман, отбывающий наказание за нападение на следователя и сотрудника ФСИН.
  • Гордон Блэк, американский военнослужащий, совершивший кражу.
  • Дэниэл Джозеф Шнайдер, похититель ребёнка.
  • Джозеф Татер, признанный виновным в нанесении удара сотруднику полиции в гостинице.
  • Майкл Трэвис Лик, музыкант, обвинявшийся в попытке распространения наркотических веществ.
  • Роберт Романов Вудлэнд, осужденный за шпионаж в пользу США (американский шпион).
  • Евгений Спектор, осужденный за шпионаж в пользу США (американский шпион).
  • Дэвид Барнс, совершивший преступления сексуального характера против ребёнка.

Агентство также отметило, что Андре Качатурян, ещё один гражданин США, отсутствовал в перечне имен, полученном от источника.

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Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Диалог лидеров длился более двух часов, в Кремле ранее раскрыли, о чём президенты беседовали. Обсуждали не только Украину, но и взаимное сотрудничество России и США, а также возможный обмен заключёнными.

Наталья Демьянова
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