Названы имена американцев, которые могут быть обменяны на россиян
Reuters узнал, кого США хотят вернуть домой в рамках обмена заключёнными с РФ
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США передали России список американских граждан, которых Вашингтон надеется вернуть домой посредством обмена заключёнными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Согласно данным, опубликованным в агентстве, в перечень вошли следующие лица:
- Стивен Джеймс Хаббард, наёмник.
- Роберт Гилман, отбывающий наказание за нападение на следователя и сотрудника ФСИН.
- Гордон Блэк, американский военнослужащий, совершивший кражу.
- Дэниэл Джозеф Шнайдер, похититель ребёнка.
- Джозеф Татер, признанный виновным в нанесении удара сотруднику полиции в гостинице.
- Майкл Трэвис Лик, музыкант, обвинявшийся в попытке распространения наркотических веществ.
- Роберт Романов Вудлэнд, осужденный за шпионаж в пользу США (американский шпион).
- Евгений Спектор, осужденный за шпионаж в пользу США (американский шпион).
- Дэвид Барнс, совершивший преступления сексуального характера против ребёнка.
Агентство также отметило, что Андре Качатурян, ещё один гражданин США, отсутствовал в перечне имен, полученном от источника.
Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Диалог лидеров длился более двух часов, в Кремле ранее раскрыли, о чём президенты беседовали. Обсуждали не только Украину, но и взаимное сотрудничество России и США, а также возможный обмен заключёнными.