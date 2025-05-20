Названы имена американцев, которые могут быть обменяны на россиян

США передали России список американских граждан, которых Вашингтон надеется вернуть домой посредством обмена заключёнными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно данным, опубликованным в агентстве, в перечень вошли следующие лица:

Агентство также отметило, что Андре Качатурян, ещё один гражданин США, отсутствовал в перечне имен, полученном от источника.