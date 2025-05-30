Украинские пленные в течение двух недель помогали российским десантникам в Часовом Яре

Украинские солдаты, попавшие в плен в Часовом Яре, в течение двух недель работали на российский 331-й гвардейский парашютно-десантный полк, вводя в заблуждение своё командование относительно ситуации на фронте. Об этом сообщили в подразделении.

«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя своё руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что всё хорошо, они полностью контролируют обстановку», — сообщили в подразделении, передаёт РИА «Новости».