В ДНР вспыхнула газовая заправка после атаки украинского дрона-камикадзе
«Mash на Донбассе»: Енакиево в ДНР атаковал дрон-камикадзе, горит заправка
В населённом пункте Енакиево в ДНР горит газовая заправка. Как сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе», возгорание произошло в результате атаки дрона-камикадзе.
Последствия атаки дрона-камикадзе в Енакиево, ДНР. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»
На снятых очевидцами кадрах видно высокий столб огня вдалеке. Предположительно, это вспыхнувшая заправка. По уточнённым данным местных пабликов, атака была произведена примерно в 7:48 утра.
Ранее в Шебекино два человека получили ранения: один дрон был нейтрализован средствами РЭБ, но произошёл взрыв. Один из пострадавших получил ранения в спину и живот, второй — серьёзные травмы лица.
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