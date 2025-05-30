На Украине сотни людей заблокировали автомобиль ТЦК, спасая местного жителя

В украинском Каменце-Подольском Хмельницкой области местные жители устроили стихийную акцию протеста. Они заблокировали проезд автомобилю, в который сотрудники ТЦК, предположительно, силой затащили мужчину. Люди повредили колёса и вступили в словесную перепалку с сотрудниками, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Потасовка между сотрудниками ТЦК и населением на западе Украины. Видео © X / barmeny_ua

Сообщается, что внимание жителей привлекли сотрудники ТЦК, которые затаскивали мужчину в автомобиль, несмотря на сопротивление. Вскоре на месте инцидента собралось не менее сотни людей, требовавших освободить задержанного. Удалось ли мужчине выбраться — неизвестно, местные продолжают блокировать территорию. Также в социальных сетях уточняют, что при попытке проехать через разгневанную толпу, ТЦКшники наехали на пожилую женщину, ещё сильнее разозлив людей, после чего на место приехала полиция.