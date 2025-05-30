В Петербурге начали войну с агрессивным борщевиком

С наступлением тепла обычно появляются первые побеги борщевика. Однако в этом году сорняк начал активно разрастаться в Санкт-Петербурге уже в апреле. Теперь его можно встретить повсюду: у дорог, по берегам водоёмов и даже в жилых дворах. Несмотря на все усилия, люди до сих пор не нашли эффективного способа остановить его распространение. Более того, при транспортировке грунта для озеленения человек невольно способствует расширению зоны поражения этого коварного сорняка.

В Петербурге начали войну с борщевиком. Видео © tvspb.ru

«В ходе регулярных объездов территорий у нас незамедлительно даются поручения организациям, осуществляющим обслуживание данных территорий. Это могут быть как территории садово-паркового хозяйства, территории не имеющие ведомственной принадлежности, за которые отвечает администрация района, или это может быть жилищное агентство Колпинского района, которое осуществляет содержание многокваратальных территорий», — сказала Ольга Назимова, врио начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Колпинского района, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Город продолжает борьбу с борщевиком: основную массу уничтожают техникой, а труднодоступные участки обрабатывают вручную. Заместитель директора садово-паркового предприятия «Колпинское» Любовь Хнаева пояснила, что наиболее эффективный метод — регулярный покос до цветения, чтобы предотвратить распространение семян.

По её словам, борщевик является двухлетним растением и погибает на второй год, если его скашивать, а новые ростки уже относятся к следующему поколению. Также она отметила, что можно применять химикаты, но их использование запрещено в водоохранных зонах и местах скопления людей, таких как парки, набережные и детские площадки.