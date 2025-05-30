Украинцам рассказали, как можно закончить конфликт «без крови»
Эксперт Василец: Решение о мире на Украине должны принимать простые граждане
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Общественный деятель Дмитрий Василец в интервью радио Sputnik высказал мнение, что украинский кризис можно разрешить мирным путём. По его словам, в условиях отсутствия легитимного президента, право определять будущее страны должно перейти к простым гражданам Украины.
«Из-за отсутствия легитимного подписанта со стороны Украины переговорный процесс упрётся в очень много юридических международных казуистик, поэтому наиболее рациональным и бескровным решением станет предоставление регионам, подконтрольным режиму Зеленского, права самостоятельно определять свою судьбу», — отметил Василец.
Специалист добавил, что в противном случае могут начаться боевые действия со всем Североатлантическим альянсом (НАТО). По его словам, они будут видоизменяться: будет использоваться различное вооружение, как и сейчас, но «до порога ядерной войны».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что проведение специальной военной операции продолжится до прекращения украинских атак на гражданские объекты Российской Федерации. Дипломат обозначил перед Незалежной два возможных сценария: достижение договорённостей либо военное поражение.