Украинцам рассказали, как можно закончить конфликт «без крови»

Общественный деятель Дмитрий Василец в интервью радио Sputnik высказал мнение, что украинский кризис можно разрешить мирным путём. По его словам, в условиях отсутствия легитимного президента, право определять будущее страны должно перейти к простым гражданам Украины.

«Из-за отсутствия легитимного подписанта со стороны Украины переговорный процесс упрётся в очень много юридических международных казуистик, поэтому наиболее рациональным и бескровным решением станет предоставление регионам, подконтрольным режиму Зеленского, права самостоятельно определять свою судьбу», — отметил Василец.

Специалист добавил, что в противном случае могут начаться боевые действия со всем Североатлантическим альянсом (НАТО). По его словам, они будут видоизменяться: будет использоваться различное вооружение, как и сейчас, но «до порога ядерной войны».