Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП на МКАДе
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На 97-м километре МКАДа произошло смертельное ДТП. Один человек скончался на месте, ещё четверых пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали», — передаёт РИА «Новости».
На данный момент специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал о страшной аварии в Ленинградской области на Сланцевском шоссе. В ходе ДТП столкнулись автобус, грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Шкода Октавиа».