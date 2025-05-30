Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП на МКАДе

На 97-м километре МКАДа произошло смертельное ДТП. Один человек скончался на месте, ещё четверых пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали», — передаёт РИА «Новости».

На данный момент специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.