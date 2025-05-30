Келлог допустил, что США прекратят расширение НАТО на Восток

НАТО может прекратить расширение на восток, к границам России. Такую возможность допустил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

А ранее Келлог назвал справедливыми опасения России в связи с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит на повестке дня.