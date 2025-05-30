Келлог допустил, что США прекратят расширение НАТО на Восток
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
НАТО может прекратить расширение на восток, к границам России. Такую возможность допустил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Мы говорим: «Хорошо, мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам». Для россиян это вопрос безопасности», — отметил он в интервью телеканалу ABC, допустив, что Трамп примет такое решение.
А ранее Келлог назвал справедливыми опасения России в связи с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит на повестке дня.