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Регион
30 мая, 07:28

Келлог допустил, что США прекратят расширение НАТО на Восток

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

НАТО может прекратить расширение на восток, к границам России. Такую возможность допустил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Мы говорим: «Хорошо, мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам». Для россиян это вопрос безопасности», — отметил он в интервью телеканалу ABC, допустив, что Трамп примет такое решение.
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А ранее Келлог назвал справедливыми опасения России в связи с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит на повестке дня.

Александра Вишнякова
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