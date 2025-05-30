Многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры после общения с Путиным

Многодетная семья Боголовых из Ингушетии, в которой воспитывается 11 детей, стала обладателем четырёхкомнатной квартиры. Им передали ключи от нового дома. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в телеграм-канале.

«Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению президента вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Вместе с ним Марьям Хамхоевой были вручены ключи от четырёхкомнатной квартиры в городе Назрани», — написал Калиматов.

Глава Ингушетии подчеркнул, что семья Боголовых, в которой растут 11 детей, является примером родительской ответственности и самоотверженности. Он поздравил супругов, отметив, что воспитание такого количества детей – это не только большая радость, но и колоссальный труд. Чиновник пожелал семье здоровья, благополучия и успехов в воспитании достойных граждан страны.