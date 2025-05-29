Путин пообещал многодетной семье с Урала организовать поездку на Красную поляну
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Президент России Владимир Путин пообещал организовать поездку на Красную Поляну для многодетной семьи из Екатеринбурга. Об этом глава государства заявил во время встречи с семьями из девяти регионов страны, приуроченной ко Дню защиты детей. В мероприятии участвуют матери, удостоенные звания «Мать-героиня», и семьи, награждённые орденом «Родительская слава».
Во время общения Путин поздравил Евгению Радионову с юбилеем и спросил, какой подарок она хотела бы получить. Женщина рассказала, что её семья мечтает съездить в Сочи на Красную Поляну.
«Считайте, что это наш подарок вам на юбилей», — ответил президент.
Ранее в ходе того же мероприятия Владимир Путин отметил, что подлинные семейные ценности непреложны для России. А в основе всех решений руководства России и нацпроектов по развитию государства находятся семьи с детьми, заверил президент.