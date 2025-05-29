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Регион
29 мая, 12:17

Путин пообещал многодетной семье с Урала организовать поездку на Красную поляну

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пообещал организовать поездку на Красную Поляну для многодетной семьи из Екатеринбурга. Об этом глава государства заявил во время встречи с семьями из девяти регионов страны, приуроченной ко Дню защиты детей. В мероприятии участвуют матери, удостоенные звания «Мать-героиня», и семьи, награждённые орденом «Родительская слава».

Во время общения Путин поздравил Евгению Радионову с юбилеем и спросил, какой подарок она хотела бы получить. Женщина рассказала, что её семья мечтает съездить в Сочи на Красную Поляну.

«Считайте, что это наш подарок вам на юбилей», — ответил президент.

В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир
В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир

Ранее в ходе того же мероприятия Владимир Путин отметил, что подлинные семейные ценности непреложны для России. А в основе всех решений руководства России и нацпроектов по развитию государства находятся семьи с детьми, заверил президент.

Марина Фещенко
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