Бар лидера Uma2rman в Сочи накопил огромный долг и закрылся

Бар Uma2rman, принадлежавший лидеру группы Uma2rman Владимиру Кристовскому, прекратил существование, накопив долг в 3,3 млн рублей за аренду и коммунальные услуги. Заведение, расположенное на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи, не оплачивало счета с декабря 2022 по октябрь 2023 года. Это выяснил телеграм-канал Mash.

Компания «Ума», управлявшая баром, принадлежит Кристовскому (20%), Софье Даниловой (65%) и Валерию Терляхину (15%). Арендодатель обратился в суд и добился взыскания с фирмы 3,3 млн рублей, включая основной долг, неустойку и судебные издержки.

«Ума» была зарегистрирована в декабре 2022 года. За 2023 год компания отчиталась о выручке в 34,6 млн рублей и прибыли в 2,3 млн, но её счета уже заблокированы.