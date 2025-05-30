Бар лидера Uma2rman в Сочи накопил огромный долг и закрылся
Сочинский бар Uma2rman Кристовского закрылся, накопив 3,3 миллиона долга
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский. Обложка © VK / Uma2rman / Юлия Курдова
Бар Uma2rman, принадлежавший лидеру группы Uma2rman Владимиру Кристовскому, прекратил существование, накопив долг в 3,3 млн рублей за аренду и коммунальные услуги. Заведение, расположенное на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи, не оплачивало счета с декабря 2022 по октябрь 2023 года. Это выяснил телеграм-канал Mash.
Компания «Ума», управлявшая баром, принадлежит Кристовскому (20%), Софье Даниловой (65%) и Валерию Терляхину (15%). Арендодатель обратился в суд и добился взыскания с фирмы 3,3 млн рублей, включая основной долг, неустойку и судебные издержки.
«Ума» была зарегистрирована в декабре 2022 года. За 2023 год компания отчиталась о выручке в 34,6 млн рублей и прибыли в 2,3 млн, но её счета уже заблокированы.
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