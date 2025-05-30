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30 мая, 07:58

Родственники солдат ВСУ обеспокоились числом пропавших без вести на границе с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Родственники украинских военнослужащих выражают тревогу из-за большого числа пропавших без вести в Сумской области, а также в Курской и Белгородской областях России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«Семьи погибших бойцов ВСУ шокированы количеством пропавших без вести — по их сведениям, они воевали в районе Сум, а также в приграничных районах Белгородской и Курской областей», — отметил собеседник агентства.

По его словам, реальное число пропавших без вести значительно превышает официальные данные. Родственники, чьи близкие исчезли в этих регионах, не могут получить никакой информации об их судьбе.

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К слову, ещё месяц назад сообщалось о том, что командование украинской армии направляет своих бойцов на позиции на Сумском направлении, и при этом автоматически вносит их имена в списки пропавших без вести.

Марина Фещенко
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