Родственники солдат ВСУ обеспокоились числом пропавших без вести на границе с РФ

Родственники украинских военнослужащих выражают тревогу из-за большого числа пропавших без вести в Сумской области, а также в Курской и Белгородской областях России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«Семьи погибших бойцов ВСУ шокированы количеством пропавших без вести — по их сведениям, они воевали в районе Сум, а также в приграничных районах Белгородской и Курской областей», — отметил собеседник агентства.

По его словам, реальное число пропавших без вести значительно превышает официальные данные. Родственники, чьи близкие исчезли в этих регионах, не могут получить никакой информации об их судьбе.