Зеленский забрал у украинцев День защиты детей

Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил празднование на Украине Дня защиты детей 1 июня.

Теперь праздник будет отмечаться во Всемирный день ребёнка 20 ноября. Как отмечают местные СМИ, «Украина будет отмечать его вместе с остальным миром».

Чем Зеленскому не угодил международный День защиты детей (который отмечается ежегодно 1 июня был учреждён в ноябре 1949 года в Париже), не уточняется.