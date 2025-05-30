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Регион
30 мая, 07:59

Зеленский забрал у украинцев День защиты детей

День защиты детей на Украине перенесли с 1 июня на 20 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил празднование на Украине Дня защиты детей 1 июня.

Теперь праздник будет отмечаться во Всемирный день ребёнка 20 ноября. Как отмечают местные СМИ, «Украина будет отмечать его вместе с остальным миром».

Чем Зеленскому не угодил международный День защиты детей (который отмечается ежегодно 1 июня был учреждён в ноябре 1949 года в Париже), не уточняется.

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А президент России в преддверии Дня защиты детей обратился к гражданам. Он поздравил с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников — всех, кто отдаёт детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом.

Александра Вишнякова
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