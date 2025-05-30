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Регион
30 мая, 09:02

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют свыше 80% россиян

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Аналитический центр ВЦИОМ провёл традиционный опрос и раскрыл, сколько процентов граждан довольны лидером нашей страны Владимиром Путиным.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Владимиру Путину доверяют 80,2% россиян, а его деятельность одобряют 77,4%. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину составило 61,6%, а одобрение его работы — 52,5%.

В ходе телефонного опроса, который был проведён с 19 по 25 мая, изучались мнения 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих в различных регионах страны. Статистическая погрешность исследования не превышает одного процента.

Опрос показал готовность россиян поддержать антиалкогольную кампанию, как при Горбачёве
Опрос показал готовность россиян поддержать антиалкогольную кампанию, как при Горбачёве

Ранее ВЦИОМ выяснил у россиян, видят ли они в России условия для самореализации молодёжи. Большинство (82%) считают, что в нашей стране есть всё необходимое, чтобы найти применение своим навыкам и талантам. 70% россиян считают, что в их регионах у молодёжи есть возможности для самореализации. Более половины (66%) связывают это с работой платформы «Россия — страна возможностей», о которой знает почти каждый второй россиянин (46%).

Алиса Хуссаин
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