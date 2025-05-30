Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

В ходе телефонного опроса, который был проведён с 19 по 25 мая, изучались мнения 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих в различных регионах страны. Статистическая погрешность исследования не превышает одного процента.

Ранее ВЦИОМ выяснил у россиян, видят ли они в России условия для самореализации молодёжи. Большинство (82%) считают, что в нашей стране есть всё необходимое, чтобы найти применение своим навыкам и талантам. 70% россиян считают, что в их регионах у молодёжи есть возможности для самореализации. Более половины (66%) связывают это с работой платформы «Россия — страна возможностей», о которой знает почти каждый второй россиянин (46%).