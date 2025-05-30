Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют свыше 80% россиян
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Аналитический центр ВЦИОМ провёл традиционный опрос и раскрыл, сколько процентов граждан довольны лидером нашей страны Владимиром Путиным.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Владимиру Путину доверяют 80,2% россиян, а его деятельность одобряют 77,4%. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину составило 61,6%, а одобрение его работы — 52,5%.
В ходе телефонного опроса, который был проведён с 19 по 25 мая, изучались мнения 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих в различных регионах страны. Статистическая погрешность исследования не превышает одного процента.
Ранее ВЦИОМ выяснил у россиян, видят ли они в России условия для самореализации молодёжи. Большинство (82%) считают, что в нашей стране есть всё необходимое, чтобы найти применение своим навыкам и талантам. 70% россиян считают, что в их регионах у молодёжи есть возможности для самореализации. Более половины (66%) связывают это с работой платформы «Россия — страна возможностей», о которой знает почти каждый второй россиянин (46%).