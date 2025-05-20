Опрос показал готовность россиян поддержать антиалкогольную кампанию, как при Горбачёве

Более половины россиян готовы поддержать возобновление антиалкогольной кампании, если бы она была объявлена в стране сегодня. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно результатам, 53% респондентов высказались за такую инициативу: 26% — однозначно поддержали бы её, ещё 27% — скорее поддержали бы.

Оценки кампании 1980-х годов, начатой при Михаиле Горбачёве, разделились. Так, 12% считают её необходимой и эффективной, а 26% отметили, что идея была правильной, но реализация сопровождалась ошибками.

Отвечая на вопрос об изменении уровня потребления алкоголя, 39% заявили, что сегодня россияне пьют меньше, чем в годы перестройки. Противоположной точки зрения придерживаются 13%, а 37% считают, что ситуация осталась прежней.