HR-эксперты заявили о падении спроса на сотрудников в России до трёхлетнего минимума

Анализ рынка труда, проведённый HR-tech-компанией, выявил, что первый квартал 2025 года ознаменовался рекордно низким числом новых открытых позиций с 2022 года. Об этом сообщает «Газета.ru».

Тенденция к снижению спроса на персонал прослеживается с апреля 2023 года, когда был зафиксирован максимум вакансий за последние три года. В 2024 году падение составило 8,5%, а к апрелю 2025 года — уже 28%.

В материале отмечается, что спад происходит на фоне постоянного увеличения количества новых резюме за последние годы, что, по словам генерального директора компании Михаила Танского, свидетельствует о растущем дисбалансе между спросом и предложением на рынке труда.

«Уверен, что дефицит рынка труда, о котором часто говорят последнее время, во-первых, имеет отношение только к определённым отраслям, во-вторых, во многом обусловлен не отсутствием кадров, а сложностью с их подбором», — отметил он.

По словам Танского, на данный момент приоритеты на рынке труда изменились. Если раньше не хватало специалистов в сфере IT, то на данный момент необходимы сотрудники промышленного сектора.

Как отмечает эксперт, в 2025 году рынок труда, скорее всего, просядет до отметок 2022 года по числу вакансий, что является прямым следствием экономических трудностей. Этот спад напоминает динамику кризисного 2020-го, что косвенно указывает на продолжающуюся волатильность. Перезапуск существенного роста и запуск нового витка масштабирования бизнеса возможны лишь при смягчении денежно-кредитной политики и снижении ключевой ставки.

По мнению эксперта, снижение инвестиций в развитие практически всегда свидетельствует об излишней осторожности бизнеса. Тем не менее Танский считает, что полная остановка подбора персонала является неэффективной стратегией в условиях кризиса.