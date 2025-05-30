Самая опасная медуза в мире — португальский кораблик — сожгла веки россиянину во Вьетнаме. Мужчина чудом спасся от потери зрения, сообщает SHOT.

Жена пострадавшего Семёна рассказала, что всё произошло в Нячанге. Мужчина нырял, и в какой-то момент у него сильно защипало глаза. Он предположил, что это из-за воды, и не придал значения. Уже вечером на лбу у Семёна проявились полоски, а вокруг глаз появились красные пятна. А утром всё лицо мужчины страшно отекло. Жена купила мази от ожогов и таблетки от аллергии, но Семёну становилось всё хуже.

Самая опасная медуза в мире сожгла веки россиянину во Вьетнаме. Фото © SHOT

Супруги поехали в местную больницу, где им сообщили, что это реакция на укус португальского кораблика. Семёну выписали лечение, спустя восемь часов после препаратов приёма отёк начал спадать.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Жена уверена: зрение её супруга спасло то, что в момент нападения медузы под водой он был с закрытыми глазами. Нейротоксин, который выделяет эта живность, очень опасен и может вызвать проблемы с дыханием и даже остановку сердца.