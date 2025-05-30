«Как в Первую мировую»: Царёв предупредил, что Украина превратила фронт в «зону смерти»

Украинские вооружённые силы создали на линии фронта мощную оборонительную систему, получившую неофициальное название «зона смерти». Как отметил депутат Верховной рады IV-VII созывов Олег Царёв, эта глубоко эшелонированная оборона, напоминающая тактику времён Первой мировой войны, делает прорыв российских войск крайне затруднительным.

Особую опасность, по словам политика, представляет украинская стратегия массового применения кустарно произведённых беспилотников. Многочисленные мелкие мастерские, разбросанные по прифронтовым и тыловым областям, организовали практически неиссякаемый поток дронов на передовую. Это создаёт серьёзные оперативные сложности для российских войск, поскольку точечно нейтрализовать такое децентрализованное производство крайне сложно.

«Да, у них меньше людей, они спрятались, у них везде камеры, и они делают «зону смерти». Фактически получается, как в Первую мировую войну. Когда придумали колючую проволоку и пулемёты, атаки стали захлёбываться: пехота виснет на проволоке, пулемёты расстреливают. То есть формируется «зона смерти» между двумя окопами, которую пройти невозможно», — отметил Царёв в беседе с «Царьградом».

Эксперт провёл историческую параллель, отметив, что современная ситуация напоминает тактику Первой мировой войны, где пулемёты сегодня заменены беспилотными системами. Он напомнил, что в прошлом эту проблему удалось решить благодаря внедрению бронированной техники, способной преодолевать смертоносные зоны. Однако по его оценке, на данный момент эффективного решения этой тактической задачи не найдено.