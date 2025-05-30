Ночная бабочка не сумела вылететь в окно: В Петербурге силовики нагрянули в крупную сеть притонов

В Санкт-Петербурге спецназ нагрянул с облавой в бордель. Одна из работниц попыталась скрыться от оперативников через окно, однако была задержана. Оказалось, что по всему городу действовало не менее пяти точек сетки с доходностью два миллиона в месяц, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Момент облавы на бордель в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Оперативники уголовного розыска, при поддержке спецподразделения городской полиции, пресекли деятельность сети оказания интимных услуг, действовавшей как минимум в пяти различных районах, включая Комендантский проспект, Петроградский и Васильевский острова, а также Невский район. По данным МВД, ежемесячный доход организаторов составлял около двух миллионов рублей, учёт доходов и расходов вёлся в тетради. В ходе операции были изъяты рукописные бухгалтерские записи, прейскуранты и средства связи.

Задержаны организаторы, лица, занимавшиеся сбором денежных средств, водители и работницы в возрасте от 22 до 46 лет. Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией, а также начаты административные разбирательства.