«Только усугубит»: Экономист оценил ограничение работы «наливаек» в жилых домах Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, регулирующий деятельность предприятий общепита, расположенных в многоквартирных домах (так называемых «наливаек»). По заявлению депутатов, основной целью документа является противодействие незаконной торговле алкоголем.

Однако, как отметил кандидат экономических наук Максим Черниговский, эффективность новых норм в улучшении качества жизни жильцов вызывает сомнения. По его мнению, принятые изменения могут не достичь заявленных целей.

«Проблему так называемых «наливаек» этот закон не решит, а скорее усугубит. Уровень легального предложения сократится, а ценовая разница между добросовестными заведениями и теневым сегментом ещё больше вырастет. Причём речь не только о «наливайках» — в городе остро стоит проблема нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Достаточно заглянуть в интернет, чтобы увидеть множество подобных предложений», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Черниговский отметил, что меры, предусмотренные законом, в основном затрагивают не теневой сектор, а малый бизнес, в частности добросовестные предприятия, около 80% из которых расположены в многоквартирных домах. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург уникален с точки зрения расположения объектов общепита и розничной торговли, поскольку большинство таких заведений, продающих легальный алкоголь, находятся в МКД из-за исторической концентрации в центре города и старом жилом фонде.

По его словам, новые требования закона, за исключением обязательной охраны и тревожной кнопки, не ухудшают комфорт жителей, но серьёзно осложняют работу легального бизнеса. Эксперт выразил недоумение по поводу того, как формальные критерии, такие как наличие пяти сотрудников, отдельного выхода на улицу и раздельных санузлов, могут повлиять на уровень шума или безопасность. Он считает, что город выбрал неверный подход к определению понятия «ресторан». По его оценке, около тысячи предприятий, обеспечивающих занятость 10 000 человек, могут столкнуться с ограничениями или закрытием из-за невозможности выполнить все новые требования.