«Зажрались окончательно»: В Москве начали продавать «филе» клубники
В Москве начали продавать «филе» клубники по 400 рублей за стакан
Обложка © Telegram/ МОСКВИЧКА
Москва начала переходить на летний сезон и вместо былых трендов на дубайский шоколад и бабл-ти решила преподнести жителям столицы нечто новое. Так, в одном из магазинов было замечено «филе клубники». Кадры с лакомством публикует телеграм-канал «Москвичка».
Специально для жителей столицы клубнику помыли, оторвали у неё в хвостики, отобрали красивые ягодки и уложили её в стакан. А чтобы не запачкать руки, в стаканчик положили ещё и деревянную шпажку. Стоит «филе» 400 рублей за стакан. Судя по фото, в стакане около десяти ягодок-филешек. В комментариях пользователи отмечают, что москвичи «зажрались окончательно».
Ранее Life.ru рассказывал, какими ягодами и фруктами стоит полакомиться в июне. Так, в первый месяц лета можно покупать клубнику и черешню. В мае большая часть ягод была привозной, а вот в июне на прилавках появляются уже фермерские продукты.