«Зажрались окончательно»: В Москве начали продавать «филе» клубники

Москва начала переходить на летний сезон и вместо былых трендов на дубайский шоколад и бабл-ти решила преподнести жителям столицы нечто новое. Так, в одном из магазинов было замечено «филе клубники». Кадры с лакомством публикует телеграм-канал «Москвичка».

Специально для жителей столицы клубнику помыли, оторвали у неё в хвостики, отобрали красивые ягодки и уложили её в стакан. А чтобы не запачкать руки, в стаканчик положили ещё и деревянную шпажку. Стоит «филе» 400 рублей за стакан. Судя по фото, в стакане около десяти ягодок-филешек. В комментариях пользователи отмечают, что москвичи «зажрались окончательно».