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30 мая, 09:22

«Зажрались окончательно»: В Москве начали продавать «филе» клубники

В Москве начали продавать «филе» клубники по 400 рублей за стакан

Обложка © Telegram/ МОСКВИЧКА

Обложка © Telegram/ МОСКВИЧКА

Москва начала переходить на летний сезон и вместо былых трендов на дубайский шоколад и бабл-ти решила преподнести жителям столицы нечто новое. Так, в одном из магазинов было замечено «филе клубники». Кадры с лакомством публикует телеграм-канал «Москвичка».

Специально для жителей столицы клубнику помыли, оторвали у неё в хвостики, отобрали красивые ягодки и уложили её в стакан. А чтобы не запачкать руки, в стаканчик положили ещё и деревянную шпажку. Стоит «филе» 400 рублей за стакан. Судя по фото, в стакане около десяти ягодок-филешек. В комментариях пользователи отмечают, что москвичи «зажрались окончательно».

Как выбрать клубнику и на что обращать внимание перед покупкой — советует нутрициолог
Как выбрать клубнику и на что обращать внимание перед покупкой — советует нутрициолог

Ранее Life.ru рассказывал, какими ягодами и фруктами стоит полакомиться в июне. Так, в первый месяц лета можно покупать клубнику и черешню. В мае большая часть ягод была привозной, а вот в июне на прилавках появляются уже фермерские продукты.

Полина Никифорова
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